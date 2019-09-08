ЕГЭ по математике, профильный уровень – 2020

Разборы вариантов профильного ЕГЭ полностью (из сборника под ред. Ященко)
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Скачать сборник “36 вариантов ЕГЭ по математике профильного уровня” под ред. Ященко (PDF)
Профильные варианты Александра Ларина 2020 г. с видеоразборами
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Смотреть видеоразборы вариантов профильного ЕГЭ по математике Александра Ларина прошлых лет
Разборы заданий части 1 по категориям
- Задания 1. Простейшие текстовые задачи
- Задания 2. Чтение графиков и диаграмм
- Задания 3. Геометрические задачи на квадратной решётке и координатной плоскости
- Задания 4. Основы теории вероятностейВидеоразборы простых задач на определение вероятностей
Разборы более сложных задач на теоремы о вероятностях [скоро появится…]
- Задания 5. Простейшие уравнения
- Задания 6. Простая планиметрическая задача
- Задания 7. Производная и первообразнаяВидеоинструкция “Как решать задачи 7 и 12 (производная)” [скоро появится…]
Каталог прототипов заданий 7 (производная и первообразная)
- Задания 8. Простая стереометрия
- Задания 9. Вычисления и преобразования выражений разных типов
- Задания 10. Задачи с прикладным содержанием
- Задания 11. Текстовые задачи
- Задания 12. Наибольшее и наименьшее значения функцийВидеоинструкция “Как решать задачи 7 и 12 (производная)” [скоро появится…]
Каталог прототипов заданий 12 (наибольшее и наименьшее значения функций)
Разборы заданий части 2 по категориям
- Задания 13 (C1). Уравнения [скоро появится…]
- Задания 14 (C2). Стереометрическая задача [скоро появится…]
- Задания 15 (C3). Неравенства
- Задания 16 (C4). Планиметрическая задача [скоро появится…]
- Задания 17 (C5). Финансовая математика
- Задания 18 (C6). Задача с параметром [скоро появится…]
- Задания 19 (C7). Числа и их свойства [скоро появится…]